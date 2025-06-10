30 тысяч за уединение: Россиянам объяснили, какие заборы можно ставить на дачных участках

Россияне могут без страха получить штраф стать глухой забор на даче с улицы, а вот между участками устанавливать ограждение высотой более 1,8 метра не рекомендуется. В некоторых регионах за это придётся раскошелиться, предупреждает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

«Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч — это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность», — сказал Склянчук в беседе с РИА «Новости».

Его коллега, член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина подтвердила слова эксперта. Со своей стороны она заметила, что все правила установки заборов на дачных участках в России регламентируются сводом правил 53.13330.2019.