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Регион
10 июня, 06:26

30 тысяч за уединение: Россиянам объяснили, какие заборы можно ставить на дачных участках

Юрист Склянчук заверил, что глухой забор на дачном участке можно ставить с улицы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россияне могут без страха получить штраф стать глухой забор на даче с улицы, а вот между участками устанавливать ограждение высотой более 1,8 метра не рекомендуется. В некоторых регионах за это придётся раскошелиться, предупреждает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

«Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч — это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность», — сказал Склянчук в беседе с РИА «Новости».

Его коллега, член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина подтвердила слова эксперта. Со своей стороны она заметила, что все правила установки заборов на дачных участках в России регламентируются сводом правил 53.13330.2019.

Юрист опроверг Life.ru введение штрафов за «глухие» заборы между дачными участками
Юрист опроверг Life.ru введение штрафов за «глухие» заборы между дачными участками

Ранее СМИ писали, что с 9 июня в России якобы начали действовать новые правила установки заборов между дачными участками в связи с многочисленными конфликтами из-за нарушения вентиляции и затенения. По словам журналистов, разрешены только прозрачные ограждения (сетка-рабица или штакетник с просветами) высотой до 1,5 метра либо живые изгороди до 1,8 метра, за отклонения якобы грозит штраф до 30 тысяч.

Андрей Бражников
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