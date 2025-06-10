30 тысяч за уединение: Россиянам объяснили, какие заборы можно ставить на дачных участках
Юрист Склянчук заверил, что глухой забор на дачном участке можно ставить с улицы
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Россияне могут без страха получить штраф стать глухой забор на даче с улицы, а вот между участками устанавливать ограждение высотой более 1,8 метра не рекомендуется. В некоторых регионах за это придётся раскошелиться, предупреждает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.
«Таких законов и постановлений в силу не вступало, а следовательно, это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч — это неправда. Единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию, поскольку слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность», — сказал Склянчук в беседе с РИА «Новости».
Его коллега, член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина подтвердила слова эксперта. Со своей стороны она заметила, что все правила установки заборов на дачных участках в России регламентируются сводом правил 53.13330.2019.
Ранее СМИ писали, что с 9 июня в России якобы начали действовать новые правила установки заборов между дачными участками в связи с многочисленными конфликтами из-за нарушения вентиляции и затенения. По словам журналистов, разрешены только прозрачные ограждения (сетка-рабица или штакетник с просветами) высотой до 1,5 метра либо живые изгороди до 1,8 метра, за отклонения якобы грозит штраф до 30 тысяч.