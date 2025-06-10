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10 июня, 06:46

Три часа на пороге: Москвичку с ОКР уволили с работы из-за утренних ритуалов

SHOT: В Москве систематически опаздывающую из-за ОКР работницу уволили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Москвичка Диана лишилась работы из-за тяжёлого обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Её утро начиналось с изнурительных ритуалов, отнимавших до трёх часов и делавших выход из дома практически невозможным. Об этом сообщает SHOT.

По словам психотерапевта, к которой обратилась Диана, изначально это были обычные проверки: выключен ли утюг, закрыт ли кран. Со временем навязчивые действия усугубились, превратившись в многочасовые проверки и фотофиксации, поглощающие всё утреннее время.

Постоянные опоздания, хронический недосып и растущая тревожность неминуемо привели к потере должности и напряжённости в отношениях с близкими. Лишь тогда, когда жизнь стала невыносимой, Диана решилась обратиться за помощью.

Специалисты диагностировали у неё тревожное расстройство и ОКР – серьёзное психическое нарушение, проявляющееся в неуправляемых мыслях и связанных с ними страхами. Сейчас пациентка проходит медикаментозное лечение, чтобы вернуть контроль над своей жизнью.

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Ранее в Словакии работник завода Volkswagen был уволен за снятие радужного флага с флагштока перед предприятием. Мужчина пояснил, что он ничего не имеет против самих геев*, но ЛГБТ*-повестка не имеет никакого отношения к производству автомобилей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Владимир Озеров
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