Три часа на пороге: Москвичку с ОКР уволили с работы из-за утренних ритуалов
SHOT: В Москве систематически опаздывающую из-за ОКР работницу уволили
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc
Москвичка Диана лишилась работы из-за тяжёлого обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Её утро начиналось с изнурительных ритуалов, отнимавших до трёх часов и делавших выход из дома практически невозможным. Об этом сообщает SHOT.
По словам психотерапевта, к которой обратилась Диана, изначально это были обычные проверки: выключен ли утюг, закрыт ли кран. Со временем навязчивые действия усугубились, превратившись в многочасовые проверки и фотофиксации, поглощающие всё утреннее время.
Постоянные опоздания, хронический недосып и растущая тревожность неминуемо привели к потере должности и напряжённости в отношениях с близкими. Лишь тогда, когда жизнь стала невыносимой, Диана решилась обратиться за помощью.
Специалисты диагностировали у неё тревожное расстройство и ОКР – серьёзное психическое нарушение, проявляющееся в неуправляемых мыслях и связанных с ними страхами. Сейчас пациентка проходит медикаментозное лечение, чтобы вернуть контроль над своей жизнью.
Ранее в Словакии работник завода Volkswagen был уволен за снятие радужного флага с флагштока перед предприятием. Мужчина пояснил, что он ничего не имеет против самих геев*, но ЛГБТ*-повестка не имеет никакого отношения к производству автомобилей.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.