Москвичка Диана лишилась работы из-за тяжёлого обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Её утро начиналось с изнурительных ритуалов, отнимавших до трёх часов и делавших выход из дома практически невозможным. Об этом сообщает SHOT.

По словам психотерапевта, к которой обратилась Диана, изначально это были обычные проверки: выключен ли утюг, закрыт ли кран. Со временем навязчивые действия усугубились, превратившись в многочасовые проверки и фотофиксации, поглощающие всё утреннее время.

Постоянные опоздания, хронический недосып и растущая тревожность неминуемо привели к потере должности и напряжённости в отношениях с близкими. Лишь тогда, когда жизнь стала невыносимой, Диана решилась обратиться за помощью.

Специалисты диагностировали у неё тревожное расстройство и ОКР – серьёзное психическое нарушение, проявляющееся в неуправляемых мыслях и связанных с ними страхами. Сейчас пациентка проходит медикаментозное лечение, чтобы вернуть контроль над своей жизнью.

Ранее в Словакии работник завода Volkswagen был уволен за снятие радужного флага с флагштока перед предприятием. Мужчина пояснил, что он ничего не имеет против самих геев*, но ЛГБТ*-повестка не имеет никакого отношения к производству автомобилей.