С ножом и на балкон: На Урале рецидивист насильно удерживал сожительницу дома

В Каменске-Уральском в Свердловской области мужчина, который имел при себе нож, удерживал свою сожительницу на балконе. Полицейским удалось схватить злоумышленника, сообщает Инфо24.

По данным издания, инцидент произошёл 7 июня в квартире на улице Каменская. Правоохранительные органы получили сообщение, что мужчина, известный в некоторых кругах по прозвищу Гаврик, избил свою сожительницу. Выяснилось, что он также взял её в заложники. Подозреваемый не открыл дверь полицейским, а вместо этого выходил на балкон и угрожал зарезать потерпевшую.

К счастью, женщине в какой-то момент удалось выбраться и сбежать. Подозреваемый пытался поймать её, но безуспешно. В полиции уточнили, что пара живёт вместе почти пять лет, у них двое детей. Ранее задержанный был неоднократно судим за кражу, грабёж и причастность к убийству. Его осудили и отправили в тюрьму на восемь лет. Есть версия, что мужчина мог удерживать сожительницу из-за ревности.