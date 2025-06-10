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10 июня, 07:18

С ножом и на балкон: На Урале рецидивист насильно удерживал сожительницу дома

Инфо24: На Урале задержали мужчину, который удерживал сожительницу на балконе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В Каменске-Уральском в Свердловской области мужчина, который имел при себе нож, удерживал свою сожительницу на балконе. Полицейским удалось схватить злоумышленника, сообщает Инфо24.

По данным издания, инцидент произошёл 7 июня в квартире на улице Каменская. Правоохранительные органы получили сообщение, что мужчина, известный в некоторых кругах по прозвищу Гаврик, избил свою сожительницу. Выяснилось, что он также взял её в заложники. Подозреваемый не открыл дверь полицейским, а вместо этого выходил на балкон и угрожал зарезать потерпевшую.

К счастью, женщине в какой-то момент удалось выбраться и сбежать. Подозреваемый пытался поймать её, но безуспешно. В полиции уточнили, что пара живёт вместе почти пять лет, у них двое детей. Ранее задержанный был неоднократно судим за кражу, грабёж и причастность к убийству. Его осудили и отправили в тюрьму на восемь лет. Есть версия, что мужчина мог удерживать сожительницу из-за ревности.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Великом Новгороде задержали злоумышленника, который сжёг бывшую жену и её сыновей. Тела потерпевших были обнаружены в потушенном здании. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Дарья Нарыкова
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