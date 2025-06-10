Эпидемия одержимости: Число россиян с ОКР резко подскочило на 30%

За последний год число россиян с диагностированным обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) выросло на 30%. Данный диагноз ставится каждому второму, кто обращается за помощью с тревожностью, сообщает Telegram-канал SHOT.

Обнаружить проблему не сложно, говорят психотерапевты. Обратиться к врачу стоит, например, если вам знакомы различные навязчивые действия: фотографирование выключенной розетки перед выходом из дома, постоянные сомнения о закрытой двери, многократная проверка будильника или зацикленность на определённых числах.

Лёгкой формой ОКР считается фотографирование выключенных приборов. Увеличение количества подобных ритуалов может свидетельствовать о более серьёзных проблемах, требующих медикаментозного лечения. Психотерапевты отмечают рост числа диагностируемых случаев расстройства, связывая это с постоянным стрессом на работе, стремлением к успеху, влиянием соцсетей, а также с возросшим вниманием к ментальному здоровью и популярностью психотерапии.

«Раньше люди жили и думали, что ОКР — это просто их особенность, а сейчас люди стали понимать, что это проблема. Лечение обычно начинают с психотерапии, но если после шести сессий нет результата, тогда необходимо подключать медикаменты», — рассказала психотерапевт Елизавета Жесткова.