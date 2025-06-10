В Петербурге подтвердили подлинность указа Петра I о городских застройках

В Петербурге учёные института истории РАН подтвердили подлинность рукописного указа Петра Первого о порядке строительства домов. Согласно документу, который датирован 1715 годом, гражданам запрещается возводить хаотичные постройки.

В Петербурге подтвердили подлинность указа Петра I о порядке строительства домов. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», эта случайная находка оказалась научной сенсацией. Документ обнаружили сотрудники Центрального государственного исторического архива Петербурга. Изначально историки сочли указ копией.

«Документов петровской эпохи у нас не так много – 600 с небольшим. В основном эти документы связаны с деятельностью церковных учреждений, храмов. Вот этот документ 1715 года за подписью Петра I. Как написано в заключении, это – особо ценный документ с признаками уникальности, и сейчас мы серьёзно обсуждаем вопрос придания ему такого высокого статуса», – подчеркнул директор ЦГИА Санкт-Петербурга директор Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Роман Киселёв.

Специалисты изучали документ около двух месяцев, многочисленные экспертизы позволили установить, что указ является оригиналом. Историкам удалось по водяным знакам определить фабрику, которая производила бумагу начала 18 века. Журналисты отметили, что указ Петра Первого о запрете петербуржцам на самовольное строительство домов и сооружений был издан 14 сентября 1715 года. Документ был составлен писарем, под текстом – автограф основателя Северной столицы.