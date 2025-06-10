РФС пока не утвердил состав участников РПЛ на сезон 2025/26
Генсек РФС Митрофанов: Решения о составе участников РПЛ в новом сезоне ещё нет
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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) ещё не принял решения по составу участников Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий игровой сезон. Об этом ТACC рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Всё зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», — подчеркнул он.
Как отметил Митрофанов, сейчас известно, что в РПЛ не придут «Оренбург», воронежский «Факел», а также подмосковные «Химки». Скорее всего, по его мнению, на их место поставят калининградский клуб «Балтика» и московское «Торпедо».
Ранее подмосковный футбольный клуб «Химки» подал в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. 24 мая стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). 28 мая РФС отклонил апелляцию «Химок». Вскоре после этого клуб сообщил о роспуске второй команды, а 3 июня — о приостановке всей своей деятельности.