ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 08:22

Не простуда: Терапевт назвал скрытую причину повышенной температуры тела

Терапевт Кондрахин: Температура тела может повышаться при термоневрозе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

У некоторых людей из-за сильного стресса может подскочить температура, при этом нет никаких симптомов простуды. Такое явление называется термоневрозом, с ним чаще сталкиваются очень чувствительные люди, объяснил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, при термоневрозе температура может достигать 37-38 градусов.

«В таком состоянии повышенная температура может сохраняться от одного до пяти дней — в зависимости от того, насколько сильно нервничает человек. Выброс тепла происходит за счёт увеличения адреналина в крови при сильном стрессе. Далее начинает усиленно работать сердечно-сосудистая система: увеличивается кровообращение, появляется напряжение в мышцах, которое не получает выплеска», — подчеркнул специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин добавил, что при таком состоянии не стоит пить жаропонижающие препараты. По словам терапевта, при термоневрозе могут помочь успокоительные и работа с психоэмоциональной устойчивостью. Температура приходит в норму, если человек отпускает ситуацию и перестаёт акцентировать на ней внимание.

Жара и давление: как пережить летний зной без последствий
Жара и давление: как пережить летний зной без последствий

А ранее Life.ru писал, что визуализация вкуса клубники поможет побороть стресс. По словам специалиста, для успокоения следует также представлять облака, лес, морские волны, постараться «услышать» шум дождя или любимую песню.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar