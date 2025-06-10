Не простуда: Терапевт назвал скрытую причину повышенной температуры тела

У некоторых людей из-за сильного стресса может подскочить температура, при этом нет никаких симптомов простуды. Такое явление называется термоневрозом, с ним чаще сталкиваются очень чувствительные люди, объяснил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, при термоневрозе температура может достигать 37-38 градусов.

«В таком состоянии повышенная температура может сохраняться от одного до пяти дней — в зависимости от того, насколько сильно нервничает человек. Выброс тепла происходит за счёт увеличения адреналина в крови при сильном стрессе. Далее начинает усиленно работать сердечно-сосудистая система: увеличивается кровообращение, появляется напряжение в мышцах, которое не получает выплеска», — подчеркнул специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин добавил, что при таком состоянии не стоит пить жаропонижающие препараты. По словам терапевта, при термоневрозе могут помочь успокоительные и работа с психоэмоциональной устойчивостью. Температура приходит в норму, если человек отпускает ситуацию и перестаёт акцентировать на ней внимание.