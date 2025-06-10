Европейский бизнес нашёл причины остаться в России даже под санкциями

Зарубежные компании не хотят покидать российский рынок, так как видят в нём огромный потенциал, положительно оценивают развитие экономики в РФ и не видят негативного влияния западных санкций. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). О своём нежелании уходить из России сообщили в ходе опроса две трети иностранных компаний.

По утверждению европейских бизнесменов, они уже адаптировались к новым реалиям в России и не хотят терять доход из-за решений ЕС в отношении Москвы. Так, многие иностранные фирмы уже изменили операционные модели управления, подстроили свои цепочки поставок под санкции Запада и научились их обходить. По данным АЕБ, бизнес в России преодолел кризис 2022 года и сейчас возвращается к стремительным показателям развития.

Также иностранные топ-менеджеры высоко оценили в России наличие квалифицированного персонала, приемлемые цены на сырьё, государственные субсидии и невысокий уровень конкуренции. При этом участники опроса признались, что антироссийские санкции сильно мешают деятельности, 87% зарубежных компаний, по словам их руководства, серьёзно пострадали от рестрикций.