В США озаботились новыми антироссийскими санкциями

Команды Государственного департамента и Министерства финансов США разрабатывают отдельные варианты новых санкционных пакетов против России, одновременно оценивая эффективность действующих ограничений и рассматривая возможность отмены некоторых из них. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимного дипломата.

По данным СМИ, Вашингтон может усилить санкции в отношении энергетического и банковского секторов России. При этом любые изменения в санкционной политике будут зависеть от решений и предпочтений администрации Трампа.

«Госдепартамент и Министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам... Эти же команды также оценивают эффективность нынешнего режима санкций и обдумывают отмену некоторых существующих санкций», — говорится в публикации.