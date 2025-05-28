В США озаботились новыми антироссийскими санкциями
WP: Госдеп и Минфин США разрабатывают новые санкции против России
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Команды Государственного департамента и Министерства финансов США разрабатывают отдельные варианты новых санкционных пакетов против России, одновременно оценивая эффективность действующих ограничений и рассматривая возможность отмены некоторых из них. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимного дипломата.
По данным СМИ, Вашингтон может усилить санкции в отношении энергетического и банковского секторов России. При этом любые изменения в санкционной политике будут зависеть от решений и предпочтений администрации Трампа.
«Госдепартамент и Министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам... Эти же команды также оценивают эффективность нынешнего режима санкций и обдумывают отмену некоторых существующих санкций», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что президент Штатов не исключает введение новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Вместе с тем The New York Times отмечает, что глава США может отказаться от усиления давления на Москву. Его позиция по вопросу санкций изменилась по сравнению с прежними обещаниями, которые он давал в разговорах с европейскими лидерами.