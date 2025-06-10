Сбои в электроснабжении на Украине повлияли на работу аэропорта Кишинёва
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Сбои в электроснабжении на Украине 9 июня повлияли на работу аэропорта Кишинёва. В воздушной гавани отказало оборудование, не работало информационное табло и сайт, а пассажиры получали заполненные от руки посадочные талоны.
Как сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Владимир Боля, после ночных ударов по Украине в молдавских сетях были зафиксированы десятки случаев падения напряжения. Это спровоцировало «возгорание оборудования в аэропорту».
«Несмотря на то, что к воздушной гавани подведены три линии электроснабжения, основная и две резервные, сбой все равно произошёл. К полудню [9 июня] все удалось исправить», — отметил Боля.
А ночью 10 июня Киев и область столкнулись с мощнейшей атакой дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей.