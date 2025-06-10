Сбои в электроснабжении на Украине повлияли на работу аэропорта Кишинёва

Сбои в электроснабжении на Украине 9 июня повлияли на работу аэропорта Кишинёва. В воздушной гавани отказало оборудование, не работало информационное табло и сайт, а пассажиры получали заполненные от руки посадочные талоны.

Как сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Владимир Боля, после ночных ударов по Украине в молдавских сетях были зафиксированы десятки случаев падения напряжения. Это спровоцировало «возгорание оборудования в аэропорту».

«Несмотря на то, что к воздушной гавани подведены три линии электроснабжения, основная и две резервные, сбой все равно произошёл. К полудню [9 июня] все удалось исправить», — отметил Боля.