ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 08:47

Сбои в электроснабжении на Украине повлияли на работу аэропорта Кишинёва

Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Сбои в электроснабжении на Украине 9 июня повлияли на работу аэропорта Кишинёва. В воздушной гавани отказало оборудование, не работало информационное табло и сайт, а пассажиры получали заполненные от руки посадочные талоны.

Как сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Владимир Боля, после ночных ударов по Украине в молдавских сетях были зафиксированы десятки случаев падения напряжения. Это спровоцировало «возгорание оборудования в аэропорту».

«Несмотря на то, что к воздушной гавани подведены три линии электроснабжения, основная и две резервные, сбой все равно произошёл. К полудню [9 июня] все удалось исправить», — отметил Боля.

Появились фото Киева в дыму после сокрушительных ударов по военному заводу «Артём»
Появились фото Киева в дыму после сокрушительных ударов по военному заводу «Артём»

А ночью 10 июня Киев и область столкнулись с мощнейшей атакой дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar