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10 июня, 09:11

Аптекарский король: В России появился новый долларовый миллиардер

Forbes: Глава «Промомеда» Белый стал новым миллиардером РФ из сферы фармацевтики

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Состояние Петра Белого, учредителя и мажоритарного владельца фармацевтического гиганта «Промомед», перешагнуло отметку в $1 млрд. По данным Forbes, он стал пятым российским предпринимателем, сколотившим столь внушительный капитал на производстве медикаментов.

Основу активов Белого составляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» – около 88%. Согласно оценке издания, на 9 июня стоимость его доли на Московской бирже достигала 78,4 млрд рублей. Так Пётр Белый присоединился к избранному кругу российских фарм-магнатов. До него этот статус уже получили совладельцы «Фармстандарта», основатели «Р-фарм» и «Фармасинтеза», а также владельцы крупных дистрибьюторских компаний.

Выпускник Московского государственного медико-стоматологического университета Пётр Белый основал «Промомед» в 2005 году. Компания объединяет собственный R&D-центр и завод «Биохимик», предлагая обширный портфель из более чем 350 наименований препаратов. Летом 2024 года «Промомед» успешно дебютировал на Московской бирже, проведя IPO.

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