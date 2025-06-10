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Регион
10 июня, 09:35

Разрубили трактором и скормили свиньям: Итальянские мафиози жестоко расправились с вдовой бизнесмена

Mirror: Мафия Ндрангета разрубила вдову бизнесмена трактором и скормила свиньям

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Итальянские власти завершили масштабное расследование убийства предпринимательницы Марии Чиндамо, совершенного в 2016 году с особой жестокостью. Как установила полиция, члены калабрийской мафии «Ндрангета» убили женщину, расчленили её тело трактором и скормили останки свиньям. По итогам операции задержан 81 подозреваемый, пишет Mirror.

Причиной преступления, по версии следствия, стало стремление Чиндамо независимо управлять бизнесом и землёй, доставшимися ей от супруга. Особое негодование у мафиози вызвали её публикации в соцсетях с новым партнёром: через три дня после одной из них женщину убили.

По словам прокурора Николы Граттери, мафия не потерпела «свободы и предпринимательского подхода» жертвы. Брат убитой, Винченцо Чиндамо, заявил, что доволен ходом расследования и что в регионе «наконец почувствовался запах правосудия».

«Ндрангета» — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — одной из самых бедных провинций Италии. Хотя «Ндрангета» далеко не так известна, как сицилийская «Коза Ностра» и неаполитанская «Каморра», она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.

В Италии сердобольная монахиня связалась с мафией и попалась
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Ранее сообщалось, что итальянский суд в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия вынес приговоры 322 фигурантам крупного разбирательства над мафиозной группировкой «Ндрангета». Суммарно они получили 2200 лет тюрьмы.

Никита Никонов
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