Разрубили трактором и скормили свиньям: Итальянские мафиози жестоко расправились с вдовой бизнесмена

Итальянские власти завершили масштабное расследование убийства предпринимательницы Марии Чиндамо, совершенного в 2016 году с особой жестокостью. Как установила полиция, члены калабрийской мафии «Ндрангета» убили женщину, расчленили её тело трактором и скормили останки свиньям. По итогам операции задержан 81 подозреваемый, пишет Mirror.

Причиной преступления, по версии следствия, стало стремление Чиндамо независимо управлять бизнесом и землёй, доставшимися ей от супруга. Особое негодование у мафиози вызвали её публикации в соцсетях с новым партнёром: через три дня после одной из них женщину убили.

По словам прокурора Николы Граттери, мафия не потерпела «свободы и предпринимательского подхода» жертвы. Брат убитой, Винченцо Чиндамо, заявил, что доволен ходом расследования и что в регионе «наконец почувствовался запах правосудия».

«Ндрангета» — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — одной из самых бедных провинций Италии. Хотя «Ндрангета» далеко не так известна, как сицилийская «Коза Ностра» и неаполитанская «Каморра», она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.