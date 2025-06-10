Заточена на войну: В Кремле уличили Европу в милитаристской браваде

Европа демонстрирует исключительно военную направленность и не подаёт сигналов о готовности к диалогу с РФ по вопросам безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к заключению стратегического соглашения между Европой и РФ.

«Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой. Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения», — заявил представитель Кремля на брифинге.