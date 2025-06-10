Заточена на войну: В Кремле уличили Европу в милитаристской браваде
Песков: Европа заточена на войну и не подаёт сигналов о готовности к диалогу
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Европа демонстрирует исключительно военную направленность и не подаёт сигналов о готовности к диалогу с РФ по вопросам безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к заключению стратегического соглашения между Европой и РФ.
«Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой. Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Ранее в ходе интервью Виктор Орбан объяснил зависимость ЕС от Штатов слабостью европейского содружества. На этом фоне он призвал искать стратегическое соглашение с Россией, а также лидеров Евросоюза думать не о Владимире Путине, а о будущем собственных стран.