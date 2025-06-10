Не проходите мимо: Юрист объяснила, как остановить похищение чужого ребёнка

В ситуации, когда неизвестные люди пытаются похитить ребёнка, необходимо по возможности остановить злоумышленников. Об этом рассказала юрист Татьяна Цыганова.

«Запишите разговор на аудио или видео, сделайте фото человека и ребёнка. Если рядом есть другие люди, нужно привлечь внимание к ситуации. Также поинтересуйтесь у ребёнка, нужна ли ему помощь, знает ли он человека, который уводит его, и оцените его ответы», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Цыганова порекомендовала сразу звонить в полицию и сообщить о произошедшем: правоохранительные органы обязаны организовать проверку. Если ребёнок помнит номер телефона мамы или папы, нужно им позвонить. Также нельзя оставлять несовершеннолетнего одного до приезда родственников или полиции, отметила эксперт.

Психолог Сергей Корольков высказался о том, почему педофилы являются очень опасными преступниками. По его словам, эти люди часто действуют непредсказуемо и вне рамок нормальной логики и психики. Медик объяснил, что у педофилов нарушено сексуальное влечение к взрослому человеку. Интерес к детям может быть вызван из-за травмы интимного характера, отметил Корольков.

«После этого механизмы психики нарушаются и появляется неправильное влечение. Также на это могут повлиять различные психиатрические диагнозы», — уточнил психолог.

Корольков советует взрослым людям проявлять эмпатию и гражданскую ответственность, если те слышат странный разговор неизвестного с ребёнком. Причём в зоне риска могут оказаться «правильные» дети, которые совершенно не ставят авторитет взрослого под сомнение, пояснил медик.