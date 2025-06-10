В России «переодели» полицейских

В России вступили в силу обновлённые нормы и описания форменной одежды для сотрудников МВД. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня, 10 июня. Как сообщает «Парламентская газета», изменения внесены в соответствующее постановление правительства.

Новые правила касаются как состава комплектов, так и характеристики отдельных предметов одежды. Согласно поправкам к постановлению от 2011 года, ассортимент форменной одежды расширился, включив демисезонную куртку, облегчённые брюки, кимоно и облегчённые спортивные туфли. Полицейским также будет выдаваться два комплекта облегчённого повседневного костюма.

В то же время, количество шерстяных брюк сокращено, а для женщин предусмотрена замена шерстяной фуражки на пилотку и полусапог на меху на сапоги. Важным нововведением является учёт климатических условий при выборе обуви: в холодных регионах сотрудники получат обувь на натуральном меху, а в умеренных и жарких – на искусственном, что должно повысить комфорт при несении службы. Коснулись изменения и погон.

«Сотрудникам, переведенным в подразделения органов внутренних дел, для которых установлены иные погоны, съемные муфты со знаками различия по специальным званиям, нарукавные знаки, нашивки, кокарды, петличные эмблемы на ранее выданные предметы форменной одежды, срок носки которых не истек, выдаются погоны, съемные муфты со знаками различия по специальным званиям, нарукавные знаки, нашивки, кокарды, петличные эмблемы, установленные по новому месту службы», — говорится в документе.