Названы лауреаты государственной премии в области науки за 2024 год

Трое выдающихся умов — математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин — стали обладателями государственной премии Российской Федерации за 2024 год в сфере науки и технологий. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Глава государства Владимир Путин уже утвердил список лауреатов. Впервые с 2013 года высшей награды удостоен математик — профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кузнецов.

«Сегодня президент подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и технологий: три работы. Первая работа — Кузнецова. Он — математик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Госпремия за работу по математике вручается впервые с 2013 года», — омтетил Фурсенко в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2024 год.

Среди других отмеченных — академик РАН Николай Макаров, чьи исследования обогатили археологию, и Максим Никитин, признанный самым молодым лауреатом премии. Его новаторские работы касаются целевой доставки медикаментов при помощи наночастиц. Кузнецов удостоен награды за математическую работу по теории скрытых колебаний, Никитин – за работу по расширению теории Уотсона о хранении и копировании информации в ДНК.