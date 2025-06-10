За казахскими военными проследят видеокамеры после гибели солдат
Прокурор Асылов: В воинских частях Казахстана установят системы видеонаблюдения
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В воинских частях Казахастана будут внедрены современные IT-системы, что позволит повысить уровень безопасности военнослужащих. Об этом в соцсети X написал прокурор республики Берик Асылов.
«Будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава», — заявил он.
В рамках инициативы командирам на полевых занятиях, стрельбах и учениях будут выдавать видеожетоны, как и солдатам-срочникам на караулах и боевых дежурствах — это позволит осуществлять «реальный контроль за ситуацией в ходе несения службы». Асылов назвал комплекс мер «действенными механизмами для обеспечения безопасности солдат». Ситуации в Армии Казахстана настораживает власти. Ранее сообщалось, что за три года погибли 270 казахских военнослужащих.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и главу Минтранса Марата Карабаева. Руководителя МО заменил экс-главком Силами воздушной обороны Даурен Косанов. Также был назначен новый советник президента — Асель Жанасова, в прошлом она находилась на должности председателя правления АО «Казпочта».