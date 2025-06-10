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10 июня, 11:26

Изнасилование девочки привело к погромам в Ирландии: 15 офицеров ранены, 4 дома сожжены

В Северной Ирландии начались массовые беспорядки после изнасилования девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Ирландский город Баллимина охвачен волной антимигрантских беспорядков, спровоцированных обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней двумя 14-летними подростками. Об этом сообщает The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

Около трёх тысяч человек вышли на улицы города, что в 45 километрах от Белфаста. Мирный поначалу митинг на месте преступления быстро перерос в хаос: демонстранты, многие из которых скрывали лица, вступили в ожесточённые столкновения с полицией, бросая камни и бутылки. Четыре дома сожжены, несколько повреждены из-за нападавших с коктейлями Молотова. В результате беспорядков 15 офицеров получили ранения, повреждены две полицейские машины.

Инцидент, вызвавший бурю, произошёл в субботу: речь идёт о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней. Двое 14-летних подростков были задержаны и в понедельник предстали перед судом по видеосвязи «после серьёзного сексуального насилия над девочкой-подростком» в районе Клонавон-Террас. Оба фигуранта отрицают вину. BBC сообщал, что им потребовался переводчик с румынского для общения с судьёй.

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Ранее Life.ru рассказывал, что три подростка надругались над несовершеннолетней девочкой в психиатрической клинике после отбоя. Они проникли в её палату и изнасиловали пятиклассницу. Её мать позже написала заявление в полицию.

Владимир Озеров
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