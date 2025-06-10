Изнасилование девочки привело к погромам в Ирландии: 15 офицеров ранены, 4 дома сожжены

Ирландский город Баллимина охвачен волной антимигрантских беспорядков, спровоцированных обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней двумя 14-летними подростками. Об этом сообщает The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

Около трёх тысяч человек вышли на улицы города, что в 45 километрах от Белфаста. Мирный поначалу митинг на месте преступления быстро перерос в хаос: демонстранты, многие из которых скрывали лица, вступили в ожесточённые столкновения с полицией, бросая камни и бутылки. Четыре дома сожжены, несколько повреждены из-за нападавших с коктейлями Молотова. В результате беспорядков 15 офицеров получили ранения, повреждены две полицейские машины.

Инцидент, вызвавший бурю, произошёл в субботу: речь идёт о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней. Двое 14-летних подростков были задержаны и в понедельник предстали перед судом по видеосвязи «после серьёзного сексуального насилия над девочкой-подростком» в районе Клонавон-Террас. Оба фигуранта отрицают вину. BBC сообщал, что им потребовался переводчик с румынского для общения с судьёй.