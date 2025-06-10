«Носила на руках»: Соседи матери-убийцы из Подмосковья шокированы расправой над дочерью
Женщину, убившую 5-летнюю дочь в Подмосковье, соседи знали как любящую мать
Мать, задушившая и утопившая свою 5-летнюю дочь. Обложка © ГСУ СК России по Московской области
Жители Воскресенска в Московской области оказались шокированы убийством 5-летней девочки. Соседи подозреваемой не верят, что мать могла так жестоко расправиться с дочерью, пишет RG.ru.
«Татьяна носила дочь на руках, не верится!» — пояснила одна из соседок подозреваемой.
Соседи отметили, что мать убитой девочки всегда была приветливой и спокойной. Подозреваемая работала в гипермаркете неподалёку. Что конкретно стало причиной злодеяния, пока никто не знает.
Напомним, ранее стало известно, что в Воскресенске мать задушила 5-летнюю дочь поясом от халата и утопила в ванной. Прокуратура взяла на контроль это дело. Осознав случившееся, женщина написала мужу, что убила девочку и вызвала полицию. Подозреваемая винит во всём супруга.