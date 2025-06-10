«Носила на руках»: Соседи матери-убийцы из Подмосковья шокированы расправой над дочерью

Жители Воскресенска в Московской области оказались шокированы убийством 5-летней девочки. Соседи подозреваемой не верят, что мать могла так жестоко расправиться с дочерью, пишет RG.ru.

«Татьяна носила дочь на руках, не верится!» — пояснила одна из соседок подозреваемой.

Соседи отметили, что мать убитой девочки всегда была приветливой и спокойной. Подозреваемая работала в гипермаркете неподалёку. Что конкретно стало причиной злодеяния, пока никто не знает.