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10 июня, 11:25

«Носила на руках»: Соседи матери-убийцы из Подмосковья шокированы расправой над дочерью

Женщину, убившую 5-летнюю дочь в Подмосковье, соседи знали как любящую мать

Мать, задушившая и утопившая свою 5-летнюю дочь. Обложка © ГСУ СК России по Московской области

Мать, задушившая и утопившая свою 5-летнюю дочь. Обложка © ГСУ СК России по Московской области

Жители Воскресенска в Московской области оказались шокированы убийством 5-летней девочки. Соседи подозреваемой не верят, что мать могла так жестоко расправиться с дочерью, пишет RG.ru.

«Татьяна носила дочь на руках, не верится!» — пояснила одна из соседок подозреваемой.

Соседи отметили, что мать убитой девочки всегда была приветливой и спокойной. Подозреваемая работала в гипермаркете неподалёку. Что конкретно стало причиной злодеяния, пока никто не знает.

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Напомним, ранее стало известно, что в Воскресенске мать задушила 5-летнюю дочь поясом от халата и утопила в ванной. Прокуратура взяла на контроль это дело. Осознав случившееся, женщина написала мужу, что убила девочку и вызвала полицию. Подозреваемая винит во всём супруга.

Дарья Нарыкова
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