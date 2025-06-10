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10 июня, 12:45

В популярном бренде воды обнаружили превышение вредящего почкам и щитовидке элемента

SHOT ПРОВЕРКА: В воде марки «Сенежская» обнаружено превышение лития

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В воде «Сенежская» обнаружено превышение допустимого уровня лития. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Образец для исследования купили в магазине «Ашан» Самарской области. Содержание вредного вещества превышает установленную норму в 0,03 мг/л, что делает продукцию потенциально опасной для здоровья.

Как пишет телеграм-канал, регулярное употребление воды с повышенным содержанием лития может вызвать серьёзные проблемы: нарушение работы почек, проблемы с щитовидной железой, аритмию и мышечную слабость. Особую опасность вода с данным элементом представляет для беременных женщин, так как литий способен негативно влиять на развитие плода.

Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков
Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков

Ранее врач предупредила, что холодная вода в жаркую погоду может привести к язве. Также специалист призвала употреблять только чистую воду, а не минеральную.

Александра Мышляева
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