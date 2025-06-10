В популярном бренде воды обнаружили превышение вредящего почкам и щитовидке элемента

В воде «Сенежская» обнаружено превышение допустимого уровня лития. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Образец для исследования купили в магазине «Ашан» Самарской области. Содержание вредного вещества превышает установленную норму в 0,03 мг/л, что делает продукцию потенциально опасной для здоровья.

Как пишет телеграм-канал, регулярное употребление воды с повышенным содержанием лития может вызвать серьёзные проблемы: нарушение работы почек, проблемы с щитовидной железой, аритмию и мышечную слабость. Особую опасность вода с данным элементом представляет для беременных женщин, так как литий способен негативно влиять на развитие плода.