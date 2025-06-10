Пилотов рейса из Антальи ослепили лазером при заходе на посадку в Москве

В ночь на 10 июня пилоты самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи в Москву, стали жертвами лазерного ослепления во время захода на посадку. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident.

«При заходе на посадку на высоте 4000 футов доклад экипажа об ослеплении лазером зелёного цвета, решение продолжать полёт на аэродром назначения Москва (Домодедово)», — говорится в сообщении.