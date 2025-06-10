Пилотов рейса из Антальи ослепили лазером при заходе на посадку в Москве
Aviaincident: Пилотов рейса «Уральских авиалиний» из Антальи ослепили лазером
Самолёт. Обложка © Freepik / wirestock
В ночь на 10 июня пилоты самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи в Москву, стали жертвами лазерного ослепления во время захода на посадку. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident.
«При заходе на посадку на высоте 4000 футов доклад экипажа об ослеплении лазером зелёного цвета, решение продолжать полёт на аэродром назначения Москва (Домодедово)», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Саратовской области легкомоторный самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку. Борт распылял удобрения над сельскохозяйственными полями. В какой-то момент судно коснулось линии электропередач, рухнуло в поле и загорелось.