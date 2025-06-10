Льва Шлосберга* отправили в ИВС города Пскова по делу о дискредитации армии

Политик-иноагент, зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* отправилен в изолятор временного содержания по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает региональное отделение политсилы. Суд об избрании ему меры пресечения пройдёт 11 июня. Следующую ночь Шлосберг* проведёт в ИВС города Пскова.

Это дело о дискредитации ВС РФ уже второе для политика. Он стал фигурнатов после того, как разместил в соцсети видео дебатов с другим иноагентом, историком Юрием Пивоваровым*. Утром 10 июня в квартире Шлосберга* и его супруги прошли обыски. После этого силовики нагрянули к отцу политика, а также в офис псковского «Яблока».

Как уже сообщал Life.ru, осенью 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* уже проходили обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Обыски также затронули квартиры его жены и 95-летнего отца.