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Регион
10 июня, 13:36

Льва Шлосберга* отправили в ИВС города Пскова по делу о дискредитации армии

Признанный иноагентом председатель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Признанный иноагентом председатель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Политик-иноагент, зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* отправилен в изолятор временного содержания по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает региональное отделение политсилы. Суд об избрании ему меры пресечения пройдёт 11 июня. Следующую ночь Шлосберг* проведёт в ИВС города Пскова.

Это дело о дискредитации ВС РФ уже второе для политика. Он стал фигурнатов после того, как разместил в соцсети видео дебатов с другим иноагентом, историком Юрием Пивоваровым*. Утром 10 июня в квартире Шлосберга* и его супруги прошли обыски. После этого силовики нагрянули к отцу политика, а также в офис псковского «Яблока».

Силовики нагрянули на «Вечер писем политзаключённым» на Урале и задержали участников
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Как уже сообщал Life.ru, осенью 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* уже проходили обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Обыски также затронули квартиры его жены и 95-летнего отца.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Марина Фещенко
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