Ржавеют под солнцем: В США нашли «кладбище» российских автомобилей

В американском штате Колорадо нашли свалку автомобилей «Ока», машины могли быть завезены в страну ещё в начале 2000-х, а теперь они ржавеют под солнцем после неудачной «эмиграции». Фотографиями «кладбища» российских авто в США делится автор телеграм-канала RomanAP.

«Ока» в США. Фото © Telegram / RomanAP

«Ока» в США. Фото © Telegram / RomanAP

«Ока» в США. Фото © Telegram / RomanAP

«На мой вопрос о появлении автомобилей Ока в Колорадо (https://t.me/romanap14/2029), американец, опубликовавший пост, ответил, что их пригнал некий парень для продажи, причём для продажи в качестве «low speed vehicles», то есть «низкоскоростных транспортных средств», — гласит подпись к снимкам.

Как утверждается, бизнес-идея себя не оправдала, поэтому все машины были отправлены на покой, покупателей на них не нашлось. Однако это только одна версия. По второй, компания Mirox Corporation из Невады импортировала автомобили «Ока». Машины якобы участвовали в гонках. На фото как раз видны соответствующие надписи на бортах и усиленный штангами корпус.