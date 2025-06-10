Захарова назвала странными заявления посла Израиля о Patriot для Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла странными заявления израильского посла на Украине о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву, которые затем опровергли в МИД Израиля.

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — написала Захарова в телеграм-канале.