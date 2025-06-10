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10 июня, 13:29

Захарова назвала странными заявления посла Израиля о Patriot для Киева

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла странными заявления израильского посла на Украине о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву, которые затем опровергли в МИД Израиля.

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — написала Захарова в телеграм-канале.

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ЗРК Patriot проиграл дуэль «Искандеру» во время отражения ночной атаки под Киевом

Напомним, накануне посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что Киеву были переданы системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также посетовал, что многие не верят в это. Позже в МИД Израиля заявили РИА «Новости», что заявление дипломата о передаче Украине устаревших комплексов Patriot не соответствует действительности.

Александра Вишнякова
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