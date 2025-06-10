Путин заявил об агрессивной борьбе за умы людей в мире
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Президент России Владимир Путин заявил, что в современном идёт агрессивная борьба за умы людей, продавливаются тоталитарные модели. Соответствующее высказывание прозвучало на большом заседании Совета безопасности, которое посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Мы видим — в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается Жёсткой конкуренции… Идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей», — указал глава государства.
Путин добавил, что традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными, и при этом продавливаются так называемые неолиберальные, но по сути своей — тоталитарные модели.
Заседание СБ РФ, как сообщал Life.ru, посвящено совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент уверен, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодёжи. С докладами выступят глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.