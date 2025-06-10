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10 июня, 14:05

Путин на большом Совбезе поручил продвигать в мире российские культурные смыслы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

России нужно формировать и продвигать во всём мире свои гуманитарные культурные смыслы и ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 10 июня.

Видео © Телеграм / Кремль. Новости

«Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», — обратился к Совбезу Путин

Заседание Совбеза посвящено совершенствованию госполитики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Глава государства уверен, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодёжи. В числе докладчиков на большом Совбезе – глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Андрей Бражников
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