Путин на большом Совбезе поручил продвигать в мире российские культурные смыслы

России нужно формировать и продвигать во всём мире свои гуманитарные культурные смыслы и ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 10 июня.

Видео © Телеграм / Кремль. Новости

«Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», — обратился к Совбезу Путин