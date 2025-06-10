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Регион
10 июня, 14:22

Путин рассказал о сторонниках России во всём мире

Путин: У России действительно много единомышленников и сторонников во всём мире

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, подчеркнул, что сегодня Россия пользуется поддержкой во многих странах мира. По словам главы государства, единомышленников у нас становится всё больше.

«Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире», — сказал Путин на большом Совбезе.

Путин на большом Совбезе поручил продвигать в мире российские культурные смыслы
Путин на большом Совбезе поручил продвигать в мире российские культурные смыслы

Ранее Life.ru сообщал, что на заседании Совета безопасности сегодня обсуждается совершенствование государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент уверен, что данная тема играет важную роль в обеспечении суверенитета страны, решении демографических проблем и воспитании подрастающего поколения.

Наталья Афонина
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