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10 июня, 14:29

Путин поручил бороться с попытками навязать молодёжи разрушительные идеалы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские власти должны искать пути, чтобы мешать заинтересованным навязывать россиянам, в особенности молодёжи, идеалы, которые идут вразрез с традиционными ценностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

«Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодёжи, установки, разрушающие наши ценности», — указал глава государства.

Путин заметил, что во многих странах во главу угла ставятся неолиберальные ценности, которые политики в году себе навязывают целым народам. По его словам, они стремятся избавить людей от их «ценностной опоры», ведь если лишить их суверенитета, то подчинять их будет куда проще и приятнее.

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Путин: Подрастающее поколение не отделяет свою судьбу от судьбы России

Ранее Владимир Путин отметил, что в современном мире идёт борьба за влияние на умы людей. По его словам, неолибералы хотят, чтобы целые народы сами верили в то, что их традиционные ценности «пропахли нафталином», а неолиберальные порядки лучше, потому что они новые. Однако за ними скрывается хорошо известный тоталитаризм.

Владимир Озеров
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