Российские власти должны искать пути, чтобы мешать заинтересованным навязывать россиянам, в особенности молодёжи, идеалы, которые идут вразрез с традиционными ценностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

«Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодёжи, установки, разрушающие наши ценности», — указал глава государства.

Путин заметил, что во многих странах во главу угла ставятся неолиберальные ценности, которые политики в году себе навязывают целым народам. По его словам, они стремятся избавить людей от их «ценностной опоры», ведь если лишить их суверенитета, то подчинять их будет куда проще и приятнее.