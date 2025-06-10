Путин: Подрастающее поколение не отделяет свою судьбу от судьбы России

В России подрастает поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы всей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник заседание Совета безопасности по теме традиционных ценностей.

«Уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность, одновременно способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успеха и не отделяет свою судьбу от судьбы России», — констатировал российский лидер.

В этой связи Путин добавил, что считает чрезвычайно важным, чтобы в российские школы вернулась воспитательная составляющая. Такой подход, по словам главы государства, важен и для детей, и для родителей и педагогов, которые понимают, что воспитание и учёба неотделимы друг от друга.