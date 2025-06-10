Названы два лайфхака, как сэкономить на ипотеке с высокими ставками

Ипотеку под высокий процент (от 20 до 27%) следует всегда гасить досрочно. Об этом рассказала риелтор Марина Маньянова. По словам эксперта, при подобных ставках большая часть платежей уходит на проценты, поэтому досрочное погашение ипотеки особенно выгодно.

«Если недвижимость находится в обычной ипотеке под 20–27%, то надо гасить досрочно всегда и везде, потому что там очень большие суммы уходят на проценты. Досрочное погашение выгодно делать, если ипотеку взяли под высокую ставку, и невыгодно, если под низкую. Чем меньше ставка, тем так менее невыгодно делать», — подчеркнула специалист в беседе с NEWS.ru.

Маньянова порекомендовала оформлять обычную ипотеку на 10–15 лет вместо привычных 30. Подобный подход сокращает переплату, а ежемесячный платёж остаётся почти неизменным, пояснила риелтор. Также эксперт поделилась двумя лайфхаками для экономии на ипотеке.

«Выгоднее всего вносить досрочные платежи в день списания ежемесячного платежа, так как в этот день спишут меньше всего процентов и больше всего тела ипотеки. Обычную, не льготную ипотеку стоит брать на 10 лет, максимум — 15 лет, а не на 30 лет, как льготную», — уточнила риелтор.

Также важно, чтобы брокеры автоматически не подали заявку на обычную ипотеку на срок 30 лет. Обычно они привыкли так делать, пояснила собеседница издания.