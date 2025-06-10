Сделали почти невозможное: Российские врачи спасли младенца с опухолью в сердце, несмотря на его остановку

Новосибирские хирурги спасли трёхмесячную девочку с каменистой опухолью в сердце. Образование обнаружили во время планового обследования. Несмотря на отсутствие жалоб, кроме незначительных нарушений ритма, врачи центра Мешалкина провели биопсию, во время которой произошла остановка сердца.

Медики экстренно прооперировали малышку, удалив часть доброкачественного новообразования и восстановив повреждённые желудочки. Оставшийся фрагмент опухоли пока решено не удалять из-за высоких рисков. Специалисты надеются устранить его с помощью медикаментозной терапии. Состояние девочки стабилизировалось, сердечный ритм нормализовался, и повторные операции пока не требуются — жизни ребёнка ничего не угрожает.

«Вероятность гибели ребенка как в ходе операции, так и без неё была одинаково высокой. Однако врачам удалось почти невозможное – девочка отправляется домой со стабильно работающим сердцем и благоприятным прогнозом», — рассказали в медучреждении.