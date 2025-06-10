Мальчик начал ездить в школу на свинье и собрал полтора миллиона подписчиков

В Бразилии девятилетний мальчик Гутиньо Роча из штата Алагоас придумал необычный способ добираться до школы — он ездит туда верхом на свинье. Ролики с юным всадником уже завирусились в социальных сетях.

Юный бразилец ездит в школу на свинье. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gutinho_rochaofc

Паренёк живёт на ферме и с детства ухаживает за животными. Чтобы оседлать свинью, Гутиньо долгое время её дрессировал. Результаты превзошли самые смелые ожидания — животное мчит так быстро, что ей дали кличку Фогете (на испанском — ракета). Отметим, что парень не пренебрегает техникой безопасности и надевает шлем — и, как можно понять из видео, не зря. Ролики с этими поездками набирают десятки миллионов просмотров.

Теперь Гутиньо узнают не только в родной стране, но и за её пределами — у него уже полтора миллиона подписчиков в запрещённой в РФ соцсети. Молодой человек мечтает получить хорошее образование, а внезапная популярность существенно облегчила жизнь семье из бедного региона. Ещё одна мечта парня — построить дом маме на заработанные деньги.