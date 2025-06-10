ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 18:14

Мальчик начал ездить в школу на свинье и собрал полтора миллиона подписчиков

Бразильский мальчик стал ездить в школу на свинье и стал звездой соцсетей

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gutinho_rochaofc

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gutinho_rochaofc

В Бразилии девятилетний мальчик Гутиньо Роча из штата Алагоас придумал необычный способ добираться до школы — он ездит туда верхом на свинье. Ролики с юным всадником уже завирусились в социальных сетях.

Юный бразилец ездит в школу на свинье. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gutinho_rochaofc

Паренёк живёт на ферме и с детства ухаживает за животными. Чтобы оседлать свинью, Гутиньо долгое время её дрессировал. Результаты превзошли самые смелые ожидания — животное мчит так быстро, что ей дали кличку Фогете (на испанском — ракета). Отметим, что парень не пренебрегает техникой безопасности и надевает шлем — и, как можно понять из видео, не зря. Ролики с этими поездками набирают десятки миллионов просмотров.

Теперь Гутиньо узнают не только в родной стране, но и за её пределами — у него уже полтора миллиона подписчиков в запрещённой в РФ соцсети. Молодой человек мечтает получить хорошее образование, а внезапная популярность существенно облегчила жизнь семье из бедного региона. Ещё одна мечта парня — построить дом маме на заработанные деньги.

Пушистый бэби-бум: Московский зоопарк представил двух новорождённых альпак
Пушистый бэби-бум: Московский зоопарк представил двух новорождённых альпак

Ранее Life.ru рассказывал о буром мишке, которому тоже принесли популярность соцсети. Косолапый из России решил поискать пару на том берегу Амура — в Китае. Рыбаки из Поднебесной увидели, как медведь решительно поплыл к своей любви, опубликовали это в китайском Интернете и зверь тут же стал звездой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Бразилия
  • Дети
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar