«Быстро стали близкими»: «Человек – лавандовый раф» Василенко раскрыл детали романа с Жанной Фриске

Предприниматель из Ростова Николай Василенко рассказал о романе с российской эстрадной певицей Жанной Фриске в начале нулевых. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

«У нас были с ней отношения. Мы встречались, 2003–2005 годы», — рассказал Василенко.

Бизнесмен рассказал, что их знакомство произошло в Сочи, где певица выступала в клубе, а он представлял свой ресторанный продукт. По словам Василенко, между ними сразу возникла симпатия.