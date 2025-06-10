«Быстро стали близкими»: «Человек – лавандовый раф» Василенко раскрыл детали романа с Жанной Фриске
Ресторатор Василенко поделился историей романа с Фриске в нулевых
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Предприниматель из Ростова Николай Василенко рассказал о романе с российской эстрадной певицей Жанной Фриске в начале нулевых. Об этом он рассказал в интервью Forbes.
«У нас были с ней отношения. Мы встречались, 2003–2005 годы», — рассказал Василенко.
Бизнесмен рассказал, что их знакомство произошло в Сочи, где певица выступала в клубе, а он представлял свой ресторанный продукт. По словам Василенко, между ними сразу возникла симпатия.
«Она классная. Жанна такая честная, хорошая. И мне очень нравится, что мы с ней познакомились случайно, мы особо не ухаживали друг за другом. Мы просто очень быстро стали близкими людьми», — заявил Василенко.
Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, экс-солистке «Блестящих» было 40 лет. Причиной смерти стала агрессивная форма рака мозга, с которой певица боролась полтора года. А недавно её 12-летний сын почтил память матери, получив именную баскетбольную майку с номером 74, символизирующим год рождения певицы. Юный баскетболист увлечён спортом, и эта форма стала для него первой.