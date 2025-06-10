Еврокомиссия намерена ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), потому что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не хочет диалога российского и европейского бизнеса. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Предложение усилить санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», — сказал он журналистам.

На своей странице в соцсети X Дмитриев также отметил, что РФПИ содействует урегулированию конфликта на Украине и налаживанию диалога России и США, что не нравится Брюсселю.

«Марионетка Байдена Урсула всё ещё скрывает свою переписку с Pfizer, но призывает к новым санкциям против Российского фонда прямых инвестиций. Почему? Потому что РФПИ содействует миру на Украине, поддерживает бизнес ЕС в России и налаживает связи между США и Россией», — подчеркнул Дмитриев, добавив, что элита ЕС боится мира, но Европа просыпается.