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Регион
10 июня, 16:45

Дмитриев объяснил, почему «марионетка Байдена» из Брюсселя лоббирует санкции против РФПИ

Дмитриев: ЕС вводит санкции против РФПИ из-за содействия миру на Украине

Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Еврокомиссия намерена ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), потому что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не хочет диалога российского и европейского бизнеса. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Предложение усилить санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», — сказал он журналистам.

На своей странице в соцсети X Дмитриев также отметил, что РФПИ содействует урегулированию конфликта на Украине и налаживанию диалога России и США, что не нравится Брюсселю.

«Марионетка Байдена Урсула всё ещё скрывает свою переписку с Pfizer, но призывает к новым санкциям против Российского фонда прямых инвестиций. Почему? Потому что РФПИ содействует миру на Украине, поддерживает бизнес ЕС в России и налаживает связи между США и Россией», — подчеркнул Дмитриев, добавив, что элита ЕС боится мира, но Европа просыпается.

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Напомним, сегодня Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС будет продолжать санкционное давление на Россию и введёт 18-й пакет ограничений. В нём будет запрет на использование взорванных трубопроводов «Северные потоки», в стоп-лист системы SWIFT добавят 22 банка, а ещё ограничения распространятся на 77 российских нефтяных танкеров.

Юрий Лысенко
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