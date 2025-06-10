Марина Анисина опубликовала редкое фото с повзрослевшей дочерью от Джигурды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина поделилась в соцсетях снимками с 15-летней дочерью Эвой-Владой. Фото были сделаны в Баку, где девочка участвует в теннисном турнире под материнской фамилией.

Анисина и Джигурда оформили отношения в 2008 году, но в 2016-м объявили о разводе. Позже актёр признался, что расставание было постановочным — пара заработала 3,5 млн рублей за участие в ток-шоу. В 2021 году они снова поженились. В браке родилось двое детей: Эва-Влада и 16-летний сын Мик-Анжель.

Джигурда неоднократно привлекал внимание нестандартным подходом к воспитанию. Он рассказывал, что дети видели видео их зачатия и родов, а сам артист выкладывал эти кадры в соцсети, называя «эзотерической миссией». У шоумена также есть взрослые дети от предыдущих отношений: 40-летний Владимир (от первого брака), 22-летний Артемий-Добровлад и 16-летний Илья-Максимилиан (от поэтессы Яны Павелковской).