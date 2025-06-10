Стало известно, автомобили каких цветов меньше всего теряют в цене

Автомобили нестандартных цветов сохраняют стоимость лучше традиционных чёрных, белых и серых моделей, сообщает iSeeCars. Лидерами стали жёлтые и оранжевые машины, которые за три года теряют всего 24% первоначальной цены (около $13,7 тыс.). Для сравнения, средний показатель обесценивания на американском рынке составляет 31%.

Зеленые автомобили дешевеют на 26,3% ($13,2 тыс.), красные — на 29,8% ($13 тыс.), синие — на 30,9% ($13,9 тыс.). Классические черные (31,9% или $15,4 тыс.) и белые (32,1% или $15,5 тыс.) цвета показывают худшие результаты сохранения стоимости по сравнению с яркими аналогами.

Худший показатель принадлежит золотистым автомобилям — они теряют рекордные 34,4% стоимости ($16,7 тыс.) за трёхлетний период. Эти данные подтверждают, что при выборе автомобиля с учётом дальнейшей перепродажи стоит отдавать предпочтение нестандартным цветовым решениям.