Захарова назвала репрессией изъятие паспортов семьи главы «России сегодня» в ФРГ

Немецкие власти отличились действиями репрессивного характера, когда забрали паспорта у жены и семилетней дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова в их берлинской квартире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Немецкий агитпром салютует в очередной раз действиями репрессивного характера, чем дискредитирует себя еще больше», — приводит комментарий представителя МИД РИА «Новости».

Напомним, полиция Германии изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери Феоктистова в их берлинской квартире. Правоохранители провели обыск в жилище журналиста. Перед этим власти Германии потребовали от Феоктистова покинуть страну до 19 августа. Но в прошлую пятницу его не выпустили с рейса в берлинском аэропорту.