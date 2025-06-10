ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 18:57

Захарова назвала репрессией изъятие паспортов семьи главы «России сегодня» в ФРГ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Немецкие власти отличились действиями репрессивного характера, когда забрали паспорта у жены и семилетней дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова в их берлинской квартире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Немецкий агитпром салютует в очередной раз действиями репрессивного характера, чем дискредитирует себя еще больше»,приводит комментарий представителя МИД РИА «Новости».

Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции за вытеснение СМИ
Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции за вытеснение СМИ

Напомним, полиция Германии изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери Феоктистова в их берлинской квартире. Правоохранители провели обыск в жилище журналиста. Перед этим власти Германии потребовали от Феоктистова покинуть страну до 19 августа. Но в прошлую пятницу его не выпустили с рейса в берлинском аэропорту.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Германия
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar