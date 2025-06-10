ООН заявила о небывалом кризисе рождаемости в мире и назвала причины

Каждый пятый участник исследования Фонда ООН в области народонаселения, которое охватило 14 стран с разным уровнем доходов, сообщил о невозможности иметь желаемое количество детей. Основной причиной отказа от деторождения или расширения семьи стали финансовые трудности и высокая стоимость жизни.

Исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем охарактеризовала ситуацию как кризисную, отметив, что мир столкнулся с беспрецедентным спадом рождаемости. По её словам, многие люди осознанно отказываются от создания семьи из-за экономических проблем, социальных сложностей и нестабильности.

Прогнозы ООН указывают на резкую диспропорцию в демографических тенденциях: в то время как развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки сохранят высокие темпы прироста населения, развитые государства Европы и Япония столкнутся с его сокращением уже к середине века. Специалисты отмечают, что текущая ситуация требует пересмотра социальной политики на глобальном уровне, особенно в вопросах поддержки молодых семей и работающих родителей.