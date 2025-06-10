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Регион
10 июня, 20:01

«Ашан» утилизировал партию воды, где было найдено превышение по литию

Обложка © Freepik / victor217

Обложка © Freepik / victor217

Партия питьевой воды, в образце которой обнаружили превышение допустимого уровня лития, была утилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе «Ашан ретейл Россия».

«Указанная партия воды была утилизирована по предписанию Роспотребнадзора от 13 мая 2025 года»,приводит сообщение ТАСС.

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Ранее Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» рассказал, что в образце воды «Сенежская», купленной в одном из магазинов «Ашан» в Самарской области, выявили превышение максимально допустимой концентрации лития. В компании «Бобимэкс» позже заявили, что следят за ситуацией. Там отметили, что в новом протоколе испытаний содержание лития в норме.

Лия Мурадьян
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