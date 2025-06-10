«Ашан» утилизировал партию воды, где было найдено превышение по литию

Партия питьевой воды, в образце которой обнаружили превышение допустимого уровня лития, была утилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе «Ашан ретейл Россия».

Ранее Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» рассказал, что в образце воды «Сенежская», купленной в одном из магазинов «Ашан» в Самарской области, выявили превышение максимально допустимой концентрации лития. В компании «Бобимэкс» позже заявили, что следят за ситуацией. Там отметили, что в новом протоколе испытаний содержание лития в норме.