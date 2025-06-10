Бывает раз в 18 лет: Уникальная Клубничная луна взошла над Россией

Клубничная луна взошла над регионами России вечером 10 июня. Уникальное явление, которое можно наблюдать раз в 18 лет, сняли на камеру жители страны из разных уголков России.

Особенности полной Клубничной луны в том, что она располагается ниже над горизонтом. Из-за преломления света спутник Земли приобретает красноватый оттенок. Своей полной фазы Луна достигнет завтра, 11 июня, в 10:44 по московскому времени.

Клубничная луна. Видео © Telegram / SHOT

Клубничное полнолуние. A © VK / Типичный Подольск

Официально Клубничное полнолуние наступит 11 июня. В прошлом году это событие отмечали 22 числа, а в 2026 году полная Луна выйдет на небосвод 30 июня. Фаза полной Луны начнётся утром 11-го числа, поэтому до утра 12 июня жители России смогут любоваться её красотой.