Трёх самок серого тюленя выпустили в Финский залив

В Финский залив выпустили трёх самок серого тюленя. Этот выпуск стал четвёртым в текущем сезоне. Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что все животные успешно закончили реабилитацию в специальном центре.

«Тюлених нашли в конце марта — начале апреля. Одна из самок оказалась в тяжёлом состоянии у Яхтенного моста. Она получила травмы и страдала от серьёзного гельминтоза», — рассказали в Водоканале.

Тюленей выпустили в Финский залив. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Двух других тюленей обнаружили на побережье Выборгского района Ленинградской области, в посёлках Приветнинское и Большой Бор.