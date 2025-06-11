Трёх самок серого тюленя выпустили в Финский залив
Тюленей выпустили в Финский залив. Обложка © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга
В Финский залив выпустили трёх самок серого тюленя. Этот выпуск стал четвёртым в текущем сезоне. Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что все животные успешно закончили реабилитацию в специальном центре.
«Тюлених нашли в конце марта — начале апреля. Одна из самок оказалась в тяжёлом состоянии у Яхтенного моста. Она получила травмы и страдала от серьёзного гельминтоза», — рассказали в Водоканале.
Тюленей выпустили в Финский залив. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга
Двух других тюленей обнаружили на побережье Выборгского района Ленинградской области, в посёлках Приветнинское и Большой Бор.
Как сообщал Life.ru, в начале июня в естественную среду обитания выпустили четверых тюленей. Эти животные также прошли курс реабилитации.