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10 июня, 20:55

Игрокам и тренерам сборной Узбекистана вручили по автомобилю за выход на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана празднует выход на ЧМ-2026. Обложка © Х / uzbekistanfa

Сборная Узбекистана празднует выход на ЧМ-2026. Обложка © Х / uzbekistanfa

Сборная Узбекистана отмечает историческую победу в игре с Катаром со счётом 3:0 в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Напомним, команда уже обеспечила себе первое в истории участие в турнире.

Наградить игроков и тренерский штаб сборной после игры с Катаром автомобилями BYD распорядился ранее президент республики Шавкат Мирзиеев. Подготовленные автомобили выставили около футбольного поля и вручили сразу после разгромной победы.

Автомобили для футболистов и тренерского штаба сборной Узбекистана. Фото © X / KingR

Автомобили для футболистов и тренерского штаба сборной Узбекистана. Фото © X / KingR

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Сборная Узбекистана финишировала на втором месте в отборочной группе, набрав 21 очко за 10 игр. Первым стал Иран с 23 баллами. Эти сборные квалифицировались на ЧМ-2026 из азиатской части отбора. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Ранее Life.ru писал, что Россия закрыла футбольный сезон уверенным разгромом сборной Белоруссии. Национальная команда одержала победу над сборной союзной республики со счётом 4:1, при этом все голы забил нападающий Ярослав Гладышев.

Юния Ларсон
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