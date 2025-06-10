Игрокам и тренерам сборной Узбекистана вручили по автомобилю за выход на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана отмечает историческую победу в игре с Катаром со счётом 3:0 в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Напомним, команда уже обеспечила себе первое в истории участие в турнире.

Наградить игроков и тренерский штаб сборной после игры с Катаром автомобилями BYD распорядился ранее президент республики Шавкат Мирзиеев. Подготовленные автомобили выставили около футбольного поля и вручили сразу после разгромной победы.

Автомобили для футболистов и тренерского штаба сборной Узбекистана. Фото © X / KingR

Сборная Узбекистана финишировала на втором месте в отборочной группе, набрав 21 очко за 10 игр. Первым стал Иран с 23 баллами. Эти сборные квалифицировались на ЧМ-2026 из азиатской части отбора. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.