Лезвие застряло в черепе: Медики спасли москвича, получившего удар ножом в лицо

В Москве 52-летний мужчина на «скорой» попал в приёмное отделение ГКБ им. Ф.И. Иноземцева после того, как получил серьёзное ножевое ранение в ходе ссоры. Удар пришёлся в околоушно-жевательную область с левой стороны лица: чтобы спасти москвича, нужна была срочная операция, рассказали Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения.

Нож, извлечённый врачами из черепа пациента. Фото © Департамент здравоохранения Москвы

По словам врачей, при обследовании у мужчины были выявлены признаки пневмоцефалии и перелома крыла клиновидной кости слева. Кроме того, само остриё ножа обломилось и осталось внутри черепа.

«Лезвие находилось в опасной близости с внутренней сонной артерией и лицевым нервом. Малейшая неточность могла привести к самым нежелательным последствиям», – рассказали медики.

После медицинского консилиума было решено провести операцию по удалению инородного тела. К счастью, обследования показали, что лезвие не задело сонную артерию, и его можно было извлечь без риска для жизни пациента.

Уже через несколько дней мужчину выписали из больницы в хорошем самочувствии.