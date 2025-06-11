Матч Финляндии и Польши прерывали из-за потерявшего сознание болельщика

В европейском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года матч между сборными Финляндии и Польши остановили во втором тайме. Причиной стало состояние здоровья одного из болельщиков, который потерял сознание на трибунах стадиона в Хельсинки.

Игра приостановилась на 73-й минуте, когда финны вели со счётом 2:1. После оказания медицинской помощи пострадавшему, матч возобновили. Перерыв длился около получаса.

В итоге финны довели дело до победы над Польшей. У хозяев отличились Йоэль Похьянпало и Беньямин Кельман, гол поляков забил Якуб Кивьор. С семью очками после четырёх матчей Финляндия лидирует в группе G. Следом идёт сборная Нидерландов (6 очков), которая одержала две победы в двух сыгранных встречах.