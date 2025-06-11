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10 июня, 22:21

Матч Финляндии и Польши прерывали из-за потерявшего сознание болельщика

Болельщик потерял сознание на игре сборных Финляндии и Польши. Обложка © X / Polsat Sport

Болельщик потерял сознание на игре сборных Финляндии и Польши. Обложка © X / Polsat Sport

В европейском отборочном турнире чемпионата мира 2026 года матч между сборными Финляндии и Польши остановили во втором тайме. Причиной стало состояние здоровья одного из болельщиков, который потерял сознание на трибунах стадиона в Хельсинки.

Игра приостановилась на 73-й минуте, когда финны вели со счётом 2:1. После оказания медицинской помощи пострадавшему, матч возобновили. Перерыв длился около получаса.

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В итоге финны довели дело до победы над Польшей. У хозяев отличились Йоэль Похьянпало и Беньямин Кельман, гол поляков забил Якуб Кивьор. С семью очками после четырёх матчей Финляндия лидирует в группе G. Следом идёт сборная Нидерландов (6 очков), которая одержала две победы в двух сыгранных встречах.

Ранее Life.ru рассказывал, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) ещё не утвердил состав участников Российской премьер-лиги на следующий игровой сезон. Известно, что из заявки прошлого сезона в будущий чемпионат не попадут «Оренбург», воронежский «Факел», а также подмосковные «Химки».

Лия Мурадьян
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