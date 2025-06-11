Впервые в США: Сафонов вместе с ПСЖ вылетел на клубный чемпионат мира
Матвей Сафонов вместе с ПСЖ отправился на клубный чемпионат мира в США
Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов. Обложка © Соцсети Матвея Сафонова
Голкипер сборной России Матвей Сафонов вместе с французским ПСЖ готовится к клубному чемпионату мира в США. В своих соцсетях вратарь опубликовал совместное фото с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией перед долгим перелётом в Лос-Анджелес.
«Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку. Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного», — написал россиянин.
На турнире парижский клуб сыграет в группе В. Соперниками ПСЖ станут «Атлетико» из Мадрида, бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс», который выступает в MLS.
Напомним, что ПСЖ едет на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и уже привёз кубок в Москву.