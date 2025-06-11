Впервые в США: Сафонов вместе с ПСЖ вылетел на клубный чемпионат мира

Голкипер сборной России Матвей Сафонов вместе с французским ПСЖ готовится к клубному чемпионату мира в США. В своих соцсетях вратарь опубликовал совместное фото с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией перед долгим перелётом в Лос-Анджелес.

«Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку. Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного», — написал россиянин.