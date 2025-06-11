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10 июня, 23:05

Впервые в США: Сафонов вместе с ПСЖ вылетел на клубный чемпионат мира

Матвей Сафонов вместе с ПСЖ отправился на клубный чемпионат мира в США

Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов. Обложка © Соцсети Матвея Сафонова

Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов. Обложка © Соцсети Матвея Сафонова

Голкипер сборной России Матвей Сафонов вместе с французским ПСЖ готовится к клубному чемпионату мира в США. В своих соцсетях вратарь опубликовал совместное фото с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией перед долгим перелётом в Лос-Анджелес.

«Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку. Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного», — написал россиянин.

На турнире парижский клуб сыграет в группе В. Соперниками ПСЖ станут «Атлетико» из Мадрида, бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс», который выступает в MLS.

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Напомним, что ПСЖ едет на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и уже привёз кубок в Москву.

Артём Гапоненко
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