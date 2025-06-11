Суд Аргентины оставил в силе шестилетний срок для экс-президента де Киршнер

Аргентинский Верховный суд подтвердил решение о наказании бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер. Ей назначили шесть лет тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал TN.

Кристина Фернандес исчерпала все возможности для подачи апелляции. Теперь ей предстоит отбыть наказание. Это решение также лишает её права участвовать в выборах.

Тем не менее, у Киршнер есть возможность попросить о замене тюремного срока на домашний арест. В связи с тем, что ей уже больше 70 лет, она вправе потребовать отбывать наказание дома.