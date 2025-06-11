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Регион
10 июня, 23:30

Макрон решил запретить ножи и соцсети для подростков после убийства в Ножане

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал ввести запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет в стране, если Европейский союз не примет аналогичное решение.

«У нас есть несколько месяцев, чтобы добиться общеевропейской мобилизации. Если этого не произойдёт, мы начнём действовать во Франции. Мы не можем ждать», – сказал он в эфире телеканала France 2.

Так французский лидер отреагировал на недавнюю трагедию в Ножане, где 14-летний подросток убил 31-летнюю помощницу по воспитанию. Инцидент произошёл 10 июня, когда несовершеннолетний напал с ножом на женщину во время досмотра сумок учащихся. От полученных травм она скончалась, а сам нападающий был задержан.

В дополнение к запрету на соцсети Макрон также призвал ужесточить правила продажи холодного оружия.

«Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов», – добавил президент.

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Ранее Life.ru писал, что Макрон допустил роспуск парламента Франции. По его словам, это произойдёт, если депутаты станут блокировать развитие страны.

Юния Ларсон
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