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11 июня, 02:52

Каждый третий россиянин боится поездок из-за плохого английского

Каждый третий россиянин боится поездок из-за плохого английского. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oes

Каждый третий россиянин боится поездок из-за плохого английского. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oes

Треть россиян откладывают или отменяют поездки за рубеж из-за недостаточного знания английского языка. Это следует из исследования онлайн-школы Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru».

Опасения далеко не беспочвенные: почти половина опрошенных (46%) уже сталкивались с реальными трудностями за границей из-за языкового барьера. Чаще всего россияне боятся, что не справятся в аэропорту (6%), не смогут пройти собеседование в консульстве (8%) или элементарно объясниться в англоязычной стране (15%).

Проблемы возникают в самых, казалось бы, простых ситуациях: 10% не смогли заказать еду в кафе, 8% не разобрались в аэропорту или отеле. А у 3% незнание английского обернулось провалом визового собеседования.

Ещё 3% вообще не смогли попасть в страну — их развернули на границе. При этом 29% опрошенных признают, что трудности с английским у них были, но удалось выкрутиться на месте.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Калининград и Нижний Новгород заняли ведущие позиции в рейтинге внутреннего туризма в России. В этом году в период майских праздников путешественники особенно охотно выбирали именно эти города для своих поездок.

Артём Гапоненко
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