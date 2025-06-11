Каждый третий россиянин боится поездок из-за плохого английского

Треть россиян откладывают или отменяют поездки за рубеж из-за недостаточного знания английского языка. Это следует из исследования онлайн-школы Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru».

Опасения далеко не беспочвенные: почти половина опрошенных (46%) уже сталкивались с реальными трудностями за границей из-за языкового барьера. Чаще всего россияне боятся, что не справятся в аэропорту (6%), не смогут пройти собеседование в консульстве (8%) или элементарно объясниться в англоязычной стране (15%).

Проблемы возникают в самых, казалось бы, простых ситуациях: 10% не смогли заказать еду в кафе, 8% не разобрались в аэропорту или отеле. А у 3% незнание английского обернулось провалом визового собеседования.

Ещё 3% вообще не смогли попасть в страну — их развернули на границе. При этом 29% опрошенных признают, что трудности с английским у них были, но удалось выкрутиться на месте.