«Помойное ведро»: Учитель предупредила об опасности засорения русского языка

Педагог-финалист конкурса «Учитель года-2017» Анастасия Мингачёва поддержала инициативу президента РФ Владимира Путина по очищению русского языка от избыточных иностранных заимствований, отметив важность сохранения языковой идентичности. Она подчеркнула, что процесс языковой «гигиены» должен быть системным, а не ограничиваться разовыми акциями.

«Я полностью поддерживаю идею Владимира Владимировича, считаю, что в последнее время практически невозможно услышать красивого литературного языка», — заявила она RT.

Лингвист предупредила, что бездумное заимствование иностранных слов превращает русский язык в «помойное ведро», где приходится выискивать понятные выражения. Она подчеркнула, что забота о чистоте речи не должна ограничиваться Днём русского языка 6 июня, а требует ежедневного внимания — как в устном общении, так и на письме.