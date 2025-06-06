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6 июня, 10:57

«Помойное ведро»: Учитель предупредила об опасности засорения русского языка

Педагог Мингачёва одобрила призыв Путина избавить русский язык от заимствований

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Педагог-финалист конкурса «Учитель года-2017» Анастасия Мингачёва поддержала инициативу президента РФ Владимира Путина по очищению русского языка от избыточных иностранных заимствований, отметив важность сохранения языковой идентичности. Она подчеркнула, что процесс языковой «гигиены» должен быть системным, а не ограничиваться разовыми акциями.

«Я полностью поддерживаю идею Владимира Владимировича, считаю, что в последнее время практически невозможно услышать красивого литературного языка», — заявила она RT.

Лингвист предупредила, что бездумное заимствование иностранных слов превращает русский язык в «помойное ведро», где приходится выискивать понятные выражения. Она подчеркнула, что забота о чистоте речи не должна ограничиваться Днём русского языка 6 июня, а требует ежедневного внимания — как в устном общении, так и на письме.

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Напомним, накануне при участии Владимира Путина состоялось заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В ходе заседания российский лидер поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка.

Александра Мышляева
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