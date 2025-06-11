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Регион
11 июня, 00:47

На Камчатке возбудили уголовное дело из-за голодной смерти пятилетней девочки

В Камчатском крае разразился скандал после трагической смерти пятилетней девочки от истощения. Прокуратура региона 11 июня сообщила о возбуждении уголовного дела против органов опеки и попечительства, которые, по версии следствия, не выполнили свои обязанности.

В ходе проверки выяснилось, что специалист отдела опеки не проводила необходимых обследований жилищно-бытовых условий семьи, несмотря на свои прямые обязанности. Вместо этого она составляла фиктивные акты, в которых указывала недостоверные данные о проведенных мероприятиях.

«Фиктивные проверки стали одной из причин трагедии», – подчеркнули в прокуратуре.

Помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк — о результатах проверки гибели девочки от истощения. Видео © Telegram / Прокуратура Камчатского края

В результате против сотрудника отдела опеки возбудили уголовное дело за служебный подлог, который привёл к нарушению прав граждан по части 2 статьи 292 УК РФ. Также в отношении опекуна девочки уже начато уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего с особой жестокостью.

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Ранее Life.ru писал, что в селе под Красноярском нашли тело новорождённой девочки, завернутое в пакет. Свёрток лежал на берегу озера. Мать малышки ищут.

Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края

Юния Ларсон
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